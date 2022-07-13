В Екатеринбурге тушат пожар в многоэтажке. Один из жильцов погиб

Сегодня в 09:51 в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга начался пожар в 14-этажном жилом доме. Один человек погиб.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, горит квартира на 9-м этаже и балкон на 10-м. При тушении пожара в горящей квартире обнаружен погибший мужчина. С помощью масок дыхательного аппарата спасены 7 человек. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Тушение пожара осложнялось сильным задымлением в подъезде дома. Для ликвидации возгорания использовалась высотная техника. В 11:10 пожарные локализовали огонь. На месте работают 18 человек личного состава, 7 единиц пожарно-спасательной техники.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»