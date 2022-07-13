Куйвашев добился выплат учителям за классное руководство в течение еще трех лет

Свердловские учителя, которые занимаются классным руководством, продолжат получать за это ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей еще в течение трех лет.

Это стало возможным благодаря тому, что губернатор Евгений Куйвашев договорился с федеральным правительством о выделении региону дополнительных средств на эти цели. Как сообщили в департаменте информационной политики, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подтвердил, что область получит почти 7 млрд рублей на три года, в 2022 году будет выплачено 2,3 млрд рублей. Поскольку эти деньги уже закреплены в федеральном бюджете, никакие обстоятельства не могут повлиять на их выделение.

«Я благодарен нашим учителям за их труд, за каждодневную работу с нашими детьми. Мы всегда стараемся поддерживать наших педагогов. Надбавки за классное руководство очень важны. Теперь благодаря федеральному правительству нам удалось гарантировать их выплаты в течение трех лет. Родители могут быть уверены, что дети находятся под надежным присмотром», – заявил губернатор.

Всего выплаты за классное руководство в Свердловской области получают 24 962 педагога. Такая мера социальной поддержки в регионе действует с 2020 года, с тех пор министерство образования Свердловской области подает заявку на финансирование этих выплат каждый год. Сохранение мер поддержки для классных руководителей еще на три года позволяет рассчитывать на то, что областным властям удастся продлить действие и других социальных льгот.

Добавим, что Евгений Куйвашев уделяет учителям региона особое внимание и давно хотел внедрить собственный способ поддержки педагогов. Недавно губернатор лично внес в заксобрание законопроект об учреждении звания «Заслуженный учитель Свердловской области». Законопроект был разработан по результатам встреч с педагогами в августе 2021 года. После принятия закона учителя, удостоенные этого почетного звания, будут получать единовременное пособие в размере 30 000 рублей и ежемесячное пособие в размере 1 000 рублей. Проект уже рассмотрен и рекомендован к принятию депутатами из комитета по региональной политике и местному самоуправлению. Ожидается, что закон примут уже завтра, 14 июля, на очередном пленарном заседании заксо. В этом случае он может вступить в силу уже с 1 сентября 2022 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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