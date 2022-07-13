На Средний Урал вернулись лесные пожары

В Свердловской области снова полыхают лесные пожары. Как сообщает ФБУ «Авиалесоохрана», сегодня утром зарегистрировано три природных пожара на общей площади 196 гектаров. Всего сутки назад горело только 6 гектаров леса.

Возгорания были обнаружены в лесах на территории Сухого Лога, Артемовского и Серовского округов. Сотрудники Уральской авиабазы для тушения огня используют тракторы и пожарные автомобили. Причиной лесных пожаров стали сухие грозы и неосторожное обращение людей с огнем. Жаркая и сухая погода повышает риск возникновения природных пожаров. По данным уральских метеорологов, 13 июля в отдельных районах Свердловской области ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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