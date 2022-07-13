Половина пациентов с инфарктом не знают, что болеют ишемией

Примерно половина пациентов уральских больниц, госпитализированных экстренно с инфарктом миокарда, только так узнают, что у них ишемическая болезнь сердца. Об этом рассказала заведующая кардиологическим отделением «Новой больницы», врач-кардиолог, к.м.н. Елена Гричук, отвечая на вопрос «Нового Дня».

«Они могут знать о гипертонии или о сахарном диабете, но примерно 50% не знают, что у них ишемическая болезнь сердца», – сказала она. Также она добавила, что в группе риска люди старше 40 лет, которые могут иметь сердечно-сосудистые заболевания в скрытой форме. «Поэтому надо наблюдаться и обследоваться», – сказала врач. По ее словам, из-за жары количество экстренных госпитализаций пациентов с ЗССС увеличилось чуть меньше, чем на 10%.

Екатеринбург, Елена Сычева

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