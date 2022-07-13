Уральские синоптики продлили предупреждение о смоге

В Свердловской области сохраняются неблагоприятные погодные условия для вредных примесей в воздухе. Уральский гидрометцентр продлил предупреждение о смоге до 20 часов 16 июля.

Напомним, сухая и безветренная погода установилась на Среднем Урале с 8 июля. В течение недели на дымку и запах гари жаловались жители Нижнего Тагила, а также екатеринбуржцы из южных районов города.

По данным регионального министерства природных ресурсов, за последние сутки в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Реже, Серове, Краснотурьинске, Кировграде и Красноуральске не выявлено превышения допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»