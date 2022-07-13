Тагильскому школьнику, выигравшему конкурс по робототехнике, вручили треснувший ноутбук с чужим паролем

Прокуратура Нижнего Тагила защитила в суде права подростка-инвалида, который за победу в областном чемпионате по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями получил поддержанный ноутбук с дефектами.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, в 2020 году школьник выиграл конкурс в категории «Роботехника». За победу ему полагался ценный приз – ноутбук. Но после вручения выяснилось, что на устройстве установлен неизвестный пароль, а на корпусе имеются трещины. Подросток обращался к организаторам конкурса с просьбой заменить дефектный приз, но ему отказали.

Указанный чемпионат проводил областной социально-профессиональный техникум «Строитель», который и занимался закупкой ценных призов для победителей. В учебном заведении заявили, что ноутбук на момент вручения не имел недостатков. После этого школьник обратился с заявлением в прокуратуру, а надзорный орган подал иск в суд. Техническая экспертиза суда показала, что пароль на ноутбуке был установлен до передачи его победителю, а значит, школьник не мог его использовать.

На этом основании Ленинский районный суд Нижнего Тагила принял решение в пользу подростка и обязал техникум заменить приз. Ответчик пытался обжаловать решение в областном суде, но безуспешно. Исполнение судебного решения контролирует прокуратура.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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