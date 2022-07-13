В Екатеринбурге в здание суда пытались пройти 134 вооруженных человека

Судебные приставы из Свердловской области обнародовали рейтинг судов Екатеринбурга, наиболее популярных у вооруженных посетителей. Лидером списка оказался Орджоникидзевский райсуд – туда за полгода 2022-го пытались пройти 134 вооруженных человека.

На втором месте – с существенным отставанием – суд Железнодорожного района, 44 попытки проноса оружия. На третьем месте Ленинский и Октябрьский суды – по 22 попытки.

Куда спокойнее была обстановка за минувшие полгода в судах Верх-Исетского и Чкаловского районов, туда пытались пройти вооруженные люди десять и девять раз соответственно. Всего в суды Свердловской области за последние шесть месяцев посетители пытались пронести более 6,5 тысячи запрещенных предметов – это огнестрельное, газовое, холодное оружие, боеприпасы, электрошокеры и другие вещи, «представляющие угрозу для безопасности окружающих».

Екатеринбург, Елена Сычева

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