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Среда, 13 июля 2022, 14:00 мск

Новости Екатеринбург

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Пешеходы провоцируют больше трети ДТП

В Екатеринбурге больше трети всех дорожно-транспортных происшествий спровоцированы пешеходами-нарушителями, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД города.

«По причине нарушений ПДД со стороны пешеходов произошло 72 ДТП, что составляет 36% от общего числа аварий с участием пешеходов», – отметили в ведомстве. Там призвали не нарушать правила дорожного движения, а также сообщили, что чаще всего аварии происходят, когда пешеходы не подчиняются сигналам регулирования (19 ДТП) и переходят проезжую часть в неположенном месте (16 ДТП).

Екатеринбург, Елена Сычева

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