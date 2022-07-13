Проезд по улице Сулимова перекроют на месяц

В Екатеринбурге на месяц закроют движение на улице Сулимова, на участке от от улицы Учителей до дома № 65 на улице Сулимова. Ограничение будет действовать с 1 по 29 августа.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, перекрытие на данном участке связано с реконструкцией тепловой сети в Кировском районе. В мэрии напоминают, что обо всех ограничениях движения в городе можно узнать на информационной карте официального портала Екатеринбурга.

Екатеринбург, Марина Иванова

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