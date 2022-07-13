На Урале семь тысяч детей не привиты от полиомиелита

В Свердловской области идёт подчищающая вакцинация от полиомиелита – врачи уговаривают привиться тех, кто лишил детей этой защиты по собственному желанию. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, в регионе 7000 детей не привиты (или привиты с нарушениями) от этой страшной болезни. Причём 43% – это антиваксеры.

«Медицинские работники проводят с такими «отказниками» разъяснительную работу, просвещают, объясняют возможные риски и последствия в случае заболевания. Работа ведется в том числе с привлечением общественников, лидеров религиозных конфессий, органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних», – рассказали в Роспотребнадзоре. В рамках подчищающей вакцинации удалось привить 84,7% детей, подлежащих вакцинации. В соответствии с нацкалендарем прививка ставится в 3 месяца, 4,5 месяца и 6 месяцев. Ревакцинация детям 18 месяцев жизни проводятся инактивированной вакциной; вторая и третья ревакцинации против полиомиелита детям 20 месяцев и 6 лет проводятся живой вакциной.

Полиомиелит является высокоинфекционным заболеванием, вызываемым вирусом. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Вирус передается от человека человеку, в основном, фекально-оральным путем или, реже, через какой-либо обычный носитель инфекции (например, загрязненную воду или продукты питания) и размножается в кишечнике. Первыми симптомами являются лихорадка, усталость, головная боль, рвота, ригидность шеи и боли в конечностях. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног). 5-10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.

Екатеринбург, Марина Иванова

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