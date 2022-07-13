Уровень безработицы в Свердловской области опустился ниже 1%

В Свердловской области уровень безработицы опустился ниже 1% после выполнения поручений губернатора Евгения Куйвашева по обеспечению стабильности на рынке труда.

По данным департамента по труду и занятости населения, сейчас на учете в центрах занятости региона стоит 20 331 человек. Уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,1% (1 января 2022 года) до 0,96%. Работодатели предлагают 50,2 тысячи вакансий, что в два с лишним раза больше, чем число зарегистрированных безработных.

При этом в регионе растет спрос на работников обрабатывающих производств, сферы торговли. Наибольшее количество безработных трудоустраивается на металлургические, химические и электрохимические предприятия региона.

По словам директора департамента Дмитрия Антонова, в малый и средний бизнес работодатели активно набирают водителей, продавцов-консультантов, поваров, кондитеров, дизайнеров, торговых и коммерческих агентов. Он отмечает также, что сократился и период безработицы – с пяти месяцев в среднем в марте до 3-4 месяцев.

Добавим, работа свердловских властей под руководством губернатора Евгения Куйвашева в этом направлении получила высокую оценку председателя российского правительства Михаила Мишустина. «Регион развивается, создаются рабочие места, очень высокая промышленная кооперация. Вообще, здесь промышленность развивается во всех направлениях. Радует практически нулевой уровень безработицы. Я хочу пожелать вам удачи. Будем поддерживать все основные проекты», – заявил российский премьер в ходе недавней встречи с главой региона.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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