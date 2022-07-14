Центробанк обещает провести в села интернет, чтобы люди могли с комфортом тратить деньги

В Свердловской области только в 82 % населенных пунктов есть интернет и его скорость выше 2Мбит/с. В Центробанке считают, что для повышения финансовой доступности в глубинке необходимо увеличивать зону покрытия. По словам главы Уральского ГУ Банка России Рустэма Марданова, есть договоренность с банками и органами власти о повышении доступности финуслуг в селах.

Впрочем, в глубинке есть проблема не только с расчетами в сети, но и с банальным снятием наличных – зачастую в небольших или отдаленных поселениях просто нет банкоматов. Решают эту проблему двумя способами. Расширяется число точек кэшаута – это услуга, с помощью которой снять деньги можно прямо в магазине, на кассе. Сервис в регионе внедряется с 2019 года, сейчас установлено около 700 терминалов, за год число точек выросло в шесть раз за счет присоединения к проекту федеральных торговых сетей. Также планируется дальнейшее внедрение безналичной оплаты в торговых точках.

Второй момент – увеличение количества отделений почтовой связи, где жители небольших населенных пунктов смогут получать банковские услуги. На сегодняшний день наличные можно снять в 750 отделениях Почты России, там же можно закинуть деньги на карту или рассчитаться по безналу.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»