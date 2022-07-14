Екатеринбуржцы делятся в соцсетях снимками «кровавой» Луны (ФОТО)

Жители Екатеринбурга накануне могли наблюдать суперлуние, правда, недолго. После захода солнца взошла Луна, она была ярко-розовой, но спутник Земли был виден всего несколько минут, потом он скрылся за облаками, и из-за них показывалась лишь яркая точка красноватого оттенка. Луна вышла в полную фазу в 23:38 по местному времени, а до этого максимально приблизилась к Земле, отчего выглядела на 7% больше и сияла на 16% ярче, чем обычно.

Это не первое и не последнее в этом году суперлуние. Предыдущее можно было наблюдать 14 июня, а следующее будет 12 августа.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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