В Нижнем Тагиле компания на легковушке врезалась в дерево (ФОТО)

В пригороде Нижнего Тагила автомобиль ВАЗ-2114 протаранил дерево. В салоне находились четыре человека. Все они с различными переломами были доставлены в больницу.

Как сообщили в пресс-службе областного ГИБДД, авария произошла накануне около 20 часов на 8 километре дороги поселок Евстюниха – село Малая Лая. За рулем был 23-летний парень. Он не справился с управлением, машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Пострадали еще три пассажира: 21-летний молодой человек, 20-летняя и 19-летняя девушки. Водительский стаж молодого человека за рулем – 4 года. Он один раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. На месте происшествия сотрудники ГИБДД не смогли провести освидетельствование на состояние опьянения у водителя, так как он был госпитализирован. Эта процедура будет проведена в больнице. Причина ДТП будет установлена после административного расследования.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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