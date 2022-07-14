На Средний Урал обрушатся грозы с ливнями

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение на 15 и 16 июля. В эти дни на территории региона ожидается ветер с порывами до 15 м/с, сильные дожди и грозы. «МЧС настоятельно рекомендует не игнорировать прогнозы синоптиков, своевременно предпринимать меры защиты от непогоды и с учетом этого планировать свои дела», – сообщили в ведомстве. По данным уральских метеорологов, в дневные часы температура воздуха будет достигать 30-31°C. Лишь в воскресенье, 17 июля, жара начнет отступать. Прогнозируются кратковременные, но сильные проливные дожди. Местами возможен град.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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