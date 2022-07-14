Сотрудники МЧС выписали штрафы купающимся на ВИЗе

Спасатели МЧС и сотрудники ППС провели рейд по берегу Верх-Исетского пруда – искали купающихся, напоминали, что купаться здесь нельзя и раздавали памятки по мерам безопасности на воде. Отдельные беседы ждали тех, кто пришёл загорать и купаться с детьми, им советовали не отпускать малышей в воду. Но не все отдыхающие отделались предупреждением – четыре человека заплатят штраф.

«На территории прибрежно-защитной полосы Верх-Исетского пруда в районе яхт-клуба «Коматек» (улица Кирова, 40) установлены запрещающие купание аншлаги, поэтому четырём отдыхающим были выданы извещения на составление протокола по статье «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах» областного закона «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Там также напомнили, что с 1 июня 2022 года на водоёмах Свердловской области уже погибли 18 человек, из них 6 детей. В Екатеринбурге утонули 13-летний подросток и один взрослый.

Екатеринбург, Марина Иванова

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