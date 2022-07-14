Магистранты архитектурно-художественного университета отреставрируют здания мужского монастыря в Верхотурье

Магистранты Уральского государственного архитектурно-художественного университета при поддержке Фонда святой Екатерины приступили к реализации реставрационного проекта по восстановлению и сохранению комплекса зданий мужского Свято-Николаевского монастыря в Верхотурье. Для молодых специалистов это магистерская практика, которая призвана максимально быстро подготовить будущих реставраторов к работе в «полях».

Работа студентов и их руководителя началась с игуменского корпуса – здания для настоятеля и почетных гостей монастыря, где проходят светские мероприятия, переговоры и встречи. Магистранты выставили нулевой уровень, провели обмеры помещения, зафиксировали его текущее состояние, составили чертежи для дальнейших работ.

«Работа вживую совсем другая, потому что компьютерные чертежи могут быть слишком точными и расходиться с реальным положением дел. Здание переделывалось два раза, внутри есть множество аспектов, которые необходимо было заметить и учесть при обмерах и проектировании», – объясняет Елена Соловьева, магистрант кафедры «Истории искусств и реставрации» УрГАХУ.

Для Елены реставрация игуменского корпуса станет дипломным проектом, в который войдет составление планов, согласование и реализация интерьеров помещения. В реализации программы ей помогают однокурсницы: девушки вместе проводят замеры, составляют чертежи, проводят необходимые подсчеты.

Мужской Свято-Николаевский монастырь – основа духовного облика Верхотурья, и реставрация всех храмов и зданий требует кропотливой подготовки и долгой реализации. Благодаря сотрудничеству Фонда и университета у магистров есть уникальная возможность участвовать в работах с самого начала, а значит, увидеть важные мелочи, которые при теоретическом подходе зачастую не учесть.

«Объект находится на рельефе, поэтому даже такая фундаментальная задача, как выставление нулевого уровня, становится непростой. Часть стен уходит вниз, и нам пришлось придумывать, как провести обмер ровно», – рассказывает Екатерина Котлова, магистрант кафедры «Истории искусств и реставрации» УрГАХУ.

Реставраторы адаптируют объекты наследия под современные условия эксплуатации, не нарушая их исторический облик. Реставраторы одни из самых востребованных профессионалов, и эта практика стала важным шагом в привлечении новых специалистов для восстановления исторического облика духовной столицы Урала.

«Для нас работа на таком сложном и важном объекте – уникальный шанс получить опыт и реализовать дипломные проекты студентов», – отмечает заведующий кафедрой «Истории искусств и реставрации» УрГАХУ Михаил Голобородский.

Восстановление храмов и других объектов на территории Верхотурья – одна из самых масштабных государственно-частных инициатив, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

Екатеринбург, Елена Васильева

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