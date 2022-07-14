Прокуратура и Росприроднадзор проводят проверку в уральском городе, где погиб урожай и порыжел лес (ФОТО)

Свердловская природоохранная прокуратура проводит проверку в Туринске, где за ночь погиб урожай на огородах местных жителей и порыжели хвойные деревья. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. Там отметили, что проверочные мероприятия проводят вместе с Росприроднадзором.

Напомним, ранее глава администрации Туринска Александр Пузырев сообщил «Новому Дню», что жалобы от людей стали поступать еще на прошлой неделе. «Мы выехали по местам, я сам был в огородах у людей, посмотрел, походил – выглядит так, как будто заморозками побило растения, но заморозков у нас не было», – сообщил агентству мэр.

Он рассказал, что местные власти сразу же обратились и в прокуратуру, и в Роспотребнадзор. «Они этим делом занимаются. С целлюлозно-бумажным заводом – предположительно, это с их стороны было – [держим связь], они обещают сделать так, чтобы это как минимум не повторялось. А что это было – будет понятно, когда проведут исследования. Но завод гарантировал, что опасного ничего нет», – добавил Александр Пузырев.

«Новый День» направил запрос в министерство природных ресурсов Свердловской области, там пока не ответили, в курсе ли ситуации и будут ли проводить проверку.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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