Не парки, не скверы. Где провести время в жару в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге стоит 30-градусная жара, и в ближайшие дни похолодания не будет. «Новый День» собрал список площадок, где можно отдохнуть в тени деревьев.

Особенной популярностью горожан в эти дни пользуются берег Верх-Исетского пруда и озера Шарташ, парк Маяковского, дендрарий на 8 Марта, Зеленая Роща. Впрочем, есть и другие площадки, где можно отдохнуть без риска получить солнечный или тепловой удар.

Так, тенистые уголки есть на площадке у «Меги», что важно для родителей – тень от торгового центра закрывает большую часть огромной песочницы. Нет прямых солнечных лучей и на детской площадке внутри горки с паутинкой, так что там можно проводить время с малышами. А когда солнце прячется за тучу, вся семья может побегать на газонах и горках.

Неплохой вариант есть и в центре города – на набережной Исети за зданием уральского полпредства. В тени ив можно покачаться на скамейках-качелях, отдохнуть у воды. Правда, развлечений там не так много.

Другая часть городской набережной – возле Ельцин-центра – тоже может помочь перенести жару. В песочнице тени нет, но есть под сенью деревьев, высаженных вдоль воды. Там предусмотрительно поставили шезлонги. Дети же традиционно любят бегать между струями фонтана у главного входа в президентский музей.

Любителям бердвотчинга придется по вкусу пространство возле жилого комплекса «Ольховский парк» – там можно понаблюдать за утками, отдохнуть от жары, полюбоваться цветочными композициями.

Наконец, еще одна площадка, где есть спасительная прохлада, у жилого комплекса «Форум-сити», где можно отдохнуть в тени, посидеть у фонтана или провести время в одном из заведений, расположенных в галерее комплекса.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»