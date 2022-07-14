На улицы вышли поливалки – спасать город от жары (ФОТО)

Поливальные машины ездят по улицам Екатеринбурга, они помогают городу справиться с жарой. Председатель комитета по благоустройству Тамара Благодаткова объяснила, что проливать полотно дорог, особенно на оживленных магистралях города, нужно, чтобы снизить температуру асфальта. Это поможет избежать деформации.

Сейчас на улицах Екатеринбурга работают несколько сотен единиц спецтехники.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»