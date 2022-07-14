Старинную усадьбу «замуруют», чтобы спасти от разрушения (ФОТО)

В Екатеринбурге второй месяц ведется реконструкция старинной усадьбы купца Ваганова на улице Радищева. Здание давно находилось в плачевном состоянии, однако владельцев принудили заняться им только после того, как рухнула одна из стен домов, по счастью, никого не зацепив. Пострадал только владелец «Жигулей» – кирпичи попали на припаркованную рядом машину.

На этой неделе рабочие занялись консервацией стен. Как передает «Новый День», к усадьбе привезли стройматериалы – рабочие делают кладку из современных красных кирпичей, «замуровывая» старые стены.

Заказчик работ – «Архстройинвест», генподрядчик – ООО «Ридо».

Екатеринбург, Елена Сычева

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