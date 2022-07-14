Козицын поздравил металлургов: «Отпразднуем за три года»

В Верхней Пышме впервые за три года пройдет масштабное празднование Дня металлурга. С профессиональным праздником работников УГМК-холдинга поздравил генеральный директор Андрей Козицын.

«К сожалению, в предыдущие два года были большие сложности, чтобы мы с вами могли его справить так, как всегда справляем – чтобы было тепло, радостно, чтобы мы все вместе были – родные, близкие, ребятишки. Сегодня нам и с погодой повезло, тепло, уверен, что всем мы за три года отпразднуем наш профессиональный праздник. Здоровья, удачи, благополучия! С Днем металлурга, с праздником!» – сказал он.

Напомним, в Верхней Пышме в субботу выступят группа «Иванушки International», «Кар-мэн», «Комбинация» и Gayazov Brothers.

Екатеринбург, Елена Сычева

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