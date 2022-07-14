Суд постановил восстановить подачу горячей воды в доме на Вторчермете

Арбитражный суд Свердловской области поставил точку в вопросе обеспечения горячей водой многоэтажного дома на улице Патриса Лумумбы, 2. Жильцы регулярно жалуются на перебои горячего водоснабжения, хотя ресурсоснабжающая организация выполняет свои обязанности в полном объеме. Проблема оказалась в теплосетях.

Горячая вода поступает к многоэтажке на Вторчермете от ТЭЦ «Академическая». Как ранее сообщили в ЕТК, большая часть теплотрассы к дому проходит по территории воинской части и не является собственностью Екатеринбургской теплосетевой компании. «Компания не может контролировать или устранять повреждения на магистральном участке, принадлежащем воинской части, и не имеет туда доступа», – пояснили коммунальщики.

Удаленность теплоисточника вкупе с изношенными коммунальными сетями дают негативный эффект: до жильцов доходит остывшая вода. Ситуацию обсуждали в администрации Екатеринбурга, и чиновники предложили коммунальщикам обратиться в суд.

Компания «Т Плюс», в которую входит ЕТК, подала иск к ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ. Накануне, 13 июля, Свердловский арбитраж возложил на ответчика обязанность принять меры по обеспечению горячей водой многоэтажный дом №2 по улице Патриса Лумумбы. Вода температурой не ниже 60 градусов должна поступать жильцам круглосуточно и бесперебойно. На исполнение судебного решения отводится 10 дней с момента его вступления в законную силу. В противном случае с ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны будет взыскана неустойка в размере 2 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда.

В ЕТК также отметили, что сейчас компания обеспечивает финансирование строительства теплотрассы в обход воинской части, что в перспективе даст возможность обеспечить жителей горячей водой надлежащего качества.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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