В Алапаевске две пьяные несовершеннолетние девушки попали в ДТП

Сегодня днём в Алапаевске столкнулись два автомобиля – «ВАЗ-21124» и «Лифан». После удара отечественную легковушку отбросило на опору ЛЭП. В аварии пострадали четыре человека – оба водителя и две пассажирки ВАЗа.

Самые тяжелые травмы у 26-летнего водителя ВАЗа, он в реанимации, врачи пытаются спасти ему жизнь. А всего в этом автомобиле находились четыре пассажира, в том числе две несовершеннолетние девушки, 2006 и 2004 годов рождения.

Они пояснили, что ночью они отмечали день рождения подруги, находились в центре города, где распивали спиртные напитки. Как оказались в автомобиле – не помнят. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель ВАЗа на перекрёстке пошёл на обгон и не уступил дорогу «Лифану», который поворачивал налево. Точные причины выясняются. А родители девушек получат протоколы по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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