Силовики устроили рейд на ВИЗе – задержаны водитель детского паровоза и мороженщик

В Екатеринбурге сегодня вечером прошел очередной рейс силовиков по выявлению нарушителей среди мигрантов. В этот раз правоохранители наведались Верх-Исетский район. Они действовали около торгового центра «Радуга». Задержали, сообщили «Новому Дню» очевидцы, и сотрудников детских развлекательных площадок в этом ТРЦ. Например, повязали водителя аттракциона «Паровозик» и нескольких продавцов мороженого.

Всех задержанных усадили в автобусы, их доставят в отделения полиции, где проверят на причастность к различным нарушениям и преступлениям. Это уже не первый рейд силовиков, они продолжаются с начала лета.

Екатеринбург, Елена Сычева

Большой рейд проводят силовики у ТЦ «Радуга» Лоток с мороженым остался без продавца. Он ушёл с силовиками, проводившими рейд Паровозик тоже остался без водителя

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