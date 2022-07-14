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Четверг, 14 июля 2022, 19:01 мск

Новости Екатеринбург

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Силовики устроили рейд на ВИЗе – задержаны водитель детского паровоза и мороженщик

В Екатеринбурге сегодня вечером прошел очередной рейс силовиков по выявлению нарушителей среди мигрантов. В этот раз правоохранители наведались Верх-Исетский район. Они действовали около торгового центра «Радуга». Задержали, сообщили «Новому Дню» очевидцы, и сотрудников детских развлекательных площадок в этом ТРЦ. Например, повязали водителя аттракциона «Паровозик» и нескольких продавцов мороженого.

Всех задержанных усадили в автобусы, их доставят в отделения полиции, где проверят на причастность к различным нарушениям и преступлениям. Это уже не первый рейд силовиков, они продолжаются с начала лета.

Екатеринбург, Елена Сычева

Большой рейд проводят силовики у ТЦ «Радуга»
Лоток с мороженым остался без продавца. Он ушёл с силовиками, проводившими рейд
Паровозик тоже остался без водителя

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