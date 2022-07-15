В Екатеринбурге уничтожили неправильный мёд из-за границы

Уральские таможенники и сотрудники Россельхознадзора не пропустили в Екатеринбург потенциально опасные масло и мёд из Узбекистана.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, накануне в аэропорту Кольцово у пассажиров, прилетевших из среднеазиатской республики, изъяли 3,8 кг мёда и молочной продукции, изготовленных в домашних условиях.

«Гражданами Узбекистана нарушены ветеринарно-санитарные требования, установленные Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 г. № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». Подконтрольная ветеринарному надзору продукция была ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без заводской упаковки и без маркировки», – пояснили в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора.

Продукты уничтожены, нарушители привлечены к административной ответственности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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