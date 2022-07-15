Минприроды не будет проводить проверку загадочных выбросов на Урале, после которых погиб урожай и порыжел лес

В минприроды Свердловской области отреагировали на ситуацию в Туринске, где в одну ночь у местных жителей погиб урожай и порыжел лес. «По информации министерства, Туринский целлюлозно-бумажный завод, на котором, по информации СМИ, мог произойти выброс химикатов, относится к объектам федерального государственного экологического надзора. Проведение контрольных мероприятий в отношении данного предприятия относится к компетенции территориального управления Росприроднадзора», – заявили «Новому Дню» в ведомстве.

Также там сообщили, что «вопросы воздействия факторов среды обитания на здоровье человека» находятся в компетенции Роспотребнадзора. «Письменных обращений от жителей Туринска по данному вопросу в Минприроды не поступало. На телефонные звонки даны устные разъяснения», – отметили в министерстве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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