«Большой брат» защитит город: нейросеть будет искать преступников и сообщать о пожарах

«Мегафон» создал сервис для безопасности городов. С помощью нейросети и искусственного интеллекта можно будет искать преступников, вызывать помощь нуждающимся и даже прогнозировать события. Опробуют сервис в Анапе, куда ежегодно приезжают до 5 млн туристов, зона покрытия – центр города и курортные места.

Видеоаналитика от «Мегафона» объединяет умные видеокамеры, защищенную инфраструктуру связи и два программных решения разного типа: софт на умных видеокамерах с базовыми элементами аналитики и поисковый алгоритм на основе нейросетей, который обеспечивает 99% точность идентификации. К каждому видеофайлу система автоматически добавляет метаданные – текстовые описания, которые позволяют алгоритмам мгновенно идентифицировать нужные объекты и события. По метаданным можно найти потерявшегося ребёнка – если известно, что, к примеру, ему шесть лет, он был одет в зеленую рубашку и синие джинсы, то нейросеть найдёт его за доли секунды (конечно, если ребёнок попал под камеры). По видео такой поиск занял бы гораздо больше времени, а без использования системы – несколько дней.

Метаданные, в отличие от видеоархива, можно хранить много лет, что помогает, например, расследовать преступления. Система мгновенно распознает больше 3 млн типов изображений – силуэты, номерные знаки, животных и т.д. Благодаря технологии сжатия времени пользователь системы видит на экране объекты, попавшие в зону съемки в разные моменты и даже на несколько разных камер. Кроме того, по положению объекта система способна сделать прогноз развития ситуации: например, если она обнаружит лежащего в общественном месте человека, сделает предположение, что ему нужна помощь, и автоматически сообщит об этом в диспетчерскую службу. Если произошло ДТП – уведомит диспетчеров о тревоге, не дожидаясь звонка с места событий. Система может помочь не только реагировать в экстренных ситуациях, но и обеспечивать порядок: выявить несанкционированную торговлю, стихийные свалки и любые другие нарушения.

Как пояснили в пресс-службе «Мегафона», впервые решение для безопасного города имеет полностью закрытый контур: к нему подведена защищенная сеть связи с криптографической защитой, шлюзами и межсетевыми экранами. То есть даже при физической атаке на один из узлов вся система в целом не пострадает. Для внедрения решения в центральной части Анапы проложено более 50 км оптоволоконной сети, размещено 104 узла связи и установлено около 500 современных умных камер, которые работают с одинаковой точностью и днем, и ночью. Информация с камер по выделенной линии в зашифрованном виде на скорости до 10 Гбит/с передается в Городской ситуационно-аналитический центр и Центр обработки данных (ЦОД). Для проекта в Анапе создан отдельный ЦОД с отечественными серверами и программным обеспечением. Уже сейчас комплекс обеспечивает безопасность уникального природного заповедника Плавни площадью 13 км2 – это заповедник, где часто случаются возгорания.

«МегаФон накопил большую экспертизу в решениях для умных городов: первый проект мы реализовали в 2014 году в Сочи. В Анапе мы впервые представили единый продукт, совместив и аппаратную часть, и инфраструктуру связи с максимальной защитой, и самые продвинутые на сегодня алгоритмы для анализа и прогнозирования ситуации. Комплексный продукт поможет как государственным, так и частным заказчикам по всей стране значительно ускорить и упростить решение вопросов общественной безопасности и комфортной жизни горожан», – прокомментировал коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян.

Анапа, Марина Иванова

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