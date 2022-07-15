На стройке клубного дома в центре закончили раскопки. Вот что там нашли (ФОТО)

В Екатеринбурге завершились археологические раскопки в центре города, где «УГМК-застройщик» возводит «Дом на Хохрякова». Это жилой комплекс клубного типа. Фундамент тут должны были уже заложить, но на старте работ строители обнаружили культурный слой – и обратились к археологам, чтобы те исследовали находку. Это сдвинуло сроки строительства на год, но зато позволило исследовать быт Екатеринбурга в середине XIX века.

По словам руководителя раскопок Екатерины Трофимовой, на месте будущего клубного дома располагались хозяйственные постройки сразу двух домовладельцев – мещанина Максима Медведева и мещанки Дарьи Башуровой. Сохранился только первый дом, фасадом выходящий на Хохрякова, где была мелочная лавка. «Она не молочная, как написано на табличке, а именно мелочная. Такой «фикс-прайс» XIX века», – отметила Трофимова.

От зданий усадьбы Башуровой не осталось ничего, кроме руин и фундамента, а также старинных коммунальных сетей. Несмотря на дороговизну устройства системы водоотведения, ее делали уже в XIX веке. Глубоко под постройками, на уровне 6 метров вниз, вырывали кессоны, большие сборники для воды, откуда жидкость потом откачивали. Технология была очень дорогостоящей, но и очень продвинутой – сток в кессон шел прямо из помещения, чтобы вылить воду или другую жидкость, из дома не нужно было выходить, потому что прямо в нем был организован слив, ведший в кессон по трубе.

Из интересных находок, которые сделали археологи, – плитка для мощения. В 70-е годы позапрошлого века тогдашний градоначальник Илья Симанов проводил кампанию по мощению улиц. В то время тоже жаловались на грязь в Екатеринбурге, и каменные дороги решали проблему. Некоторые представители зажиточных слоев населения мостили даже дворы, как это было сделано и тут.

Как уточнила директор Уральского центра проектирования и реставрации Татьяна Аличкина, за время раскопок на площадке было сделано больше восьми тысяч находок – посуда, дореволюционные пивные бутылки, пуговицы, украшения, остатки фарфоровых кукол, гребни, игральные фишки, монеты. На дне места, где был устроен погреб, нашли даже золотую сережку.

Сейчас полевые работы завершены, начинается следующий этап – фундаменты старых построек аккуратно разберут, камни будут использовать для реставрационных работ на других исторических объектах. По словам Аличкиной, на свалку они точно не отправятся. Остальные находки обработают и передадут в Музей истории Екатеринбурга.

Руководитель проектов «УГМК-застройщик» Михаил Лангборт уточнил, что компания восстановит два здания, дома Медведева и Башуровой, а после им придумают современное применение. Возможно – там будут общественные пространства, а может быть – рестораны. «Пока что концепция выбирается», – отметил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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