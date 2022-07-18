В сентябре энергетики завершат замену тепломагистрали, питающей две трети потребителей Уралмаша (ФОТО, ВИДЕО)

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга полным ходом идет реконструкция магистрального трубопровода У-2, который обеспечивает теплом и горячей водой две трети потребителей Уралмаша.

На Уралмаше меняют тепломагистраль

Как рассказал «Новому Дню» начальник тепловых сетей Орджоникидзевского района ЕТК Виктор Тимофеев, в этом году энергетики заменят на улице Победы 2000 метров магистрали в двухтрубном исчислении, от улицы Ломоносова до улицы Индустрии. Подготовительные работы начались еще в мае, а сейчас в некоторых местах уже ведется засыпка смонтированного трубопровода. В прошлом году Екатеринбургская теплосетевая компания уже заменила трубы на первом участке улицы Победы: от Бакинских Комиссаров до Ломоносова.

«Идет полная замена магистрали – и железобетона, и строительных конструкций, и теплокамер, и арматуры, и трубопроводов», – подчеркнул Виктор Тимофеев.

Он также пояснил, что аварийность на улице Победы в последние годы была высокая, так как трубы не меняли с 1978 года, и они давно выработали свой ресурс. Новые трубопроводы в полиуретановой изоляции – более долговечны. Гарантийный срок составит не менее 30 лет. Важно, что на время ремонта проложены временные сети, благодаря чему жители ближайших кварталов не остались без горячей воды.

Замдиректора по строительству подрядной организации ООО «ЖБИ-2020» Дмитрий Рассказов добавил, что работы ведутся при любой погоде. В июне ремонтники столкнулись с необходимостью постоянно откачивать из траншеи дождевую воду, сейчас они работают под ярким солнцем. Но работа идет строго по согласованному графику.

«К началу отопительного сезона все работы, включая благоустройство, будут выполнены», – резюмировал Виктор Тимофеев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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