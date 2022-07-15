Вынесен приговор подростку, который «минировал» ТЦ и школы в 12 регионах

В Брянской области вынесен приговор подростку, который в 2020 году рассылал заведомо ложные сообщения о минировании торговых центров и школ в 12 регионах России, в том числе – в Свердловской области.

Как сообщает СУ СКР по Брянской области, 16-летний юноша действовал с 22 сентября по 20 октября 2020 года из своего дома в поселке Клетня. Используя свой мобильный телефон, установленное на нем почтовое приложение и сервис анонимизации личности, он отправил в общей сложности 32 электронных письма в органы ФСБ и МВД в Оренбургской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской областях, Ставропольском крае, а также Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. В письмах он сообщал о минировании торгово-развлекательных центров и учебных учреждений, что повлекло временную дестабилизацию деятельности оперативных служб и приостановку работы ТРЦ и школ.

Преступление выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Брянской области.

Виновному вынесен приговор с назначением наказания в виде 3 лет лишения свободы условно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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