На Урал идут сильные дожди с крупным градом

Жара, которая держалась в Свердловской области всю последнюю неделю, сменится непогодой. Синоптики предупреждают – 15 и 16 июля в регионе ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Вместе с этим до вечера субботы действует предупреждение о смоге.

В Екатеринбурге дождливо уже сегодня. Завтра ожидается гроза, будет по-прежнему жарко, до 29 градусов. В воскресенье похолодает до 25-27, будет облачно, но без осадков.

Екатеринбург, Марина Иванова

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