За год в Свердловской области продукты подорожали на 18%

В Свердловской области годовая инфляция в июне составила 15,6%, при этом сильнее всего подорожали продукты – на 18,07%. Но по сравнению с предыдущими месяцами рост цен несколько замедлился. Как сообщили отделе по связям с общественностью Уральского главного управления ЦБ РФ, это произошло из-за снижения цены на овощи.

Во-первых, в область стал поступать раньше, чем в прошлом году, урожай из южных регионов страны. Во-вторых, на фоне укрепления рубля подешевели импортные овощи и фрукты. «В Свердловской области впервые с марта 2022 года замедлился годовой рост цен на мясопродукты. Это произошло вследствие расширения объемов их производства по всей стране. Кроме того, снизились затраты животноводческих хозяйств и птицефабрик на корма под влиянием ограничений на экспорт зерна, сои и соевого шрота», – отметил экономист Уральского главного управления Банка России Олег Оборин.

Среди непродовольственных товаров замедлился рост цен на легковые автомобили, одежду, обувь, мебель и стройматериалы. А вот услуги стали дорожать быстрее, на это повлияло повышение абонентской платы за сотовую связь. Впрочем, подорожала не только плата за связь. ЖКХ по сравнению с июнем прошлого года забирает из кошелька на 3,26% больше, транспорт стал дороже на 9,77%.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»