Жилой комплекс «Высота» в центре Екатеринбурга строится опережающими темпами (ФОТО)

Жилой комплекс «Высота» строится с опережающими темпами в связи с чем ввод объекта может произойти раньше запланированного срока – а ключи от квартир покупатели смогут получить уже весной 2023 года. Работы на объекте находятся в завершающей стадии. Приобретает очертания внутренний двор, подземный паркинг и открытая терраса на крыше. Девелопером проекта выступает компания «Форум-групп».

Новый жилой комплекс находится в начале проспекта Ленина, в пяти минутах ходьбы от стадиона «Екатеринбург Арена». Дом состоит из трех секций переменной этажности от 7 до 31 этажа. Он расположен на самой высокой точке северо-западной части города – отсюда и его название «Высота». С верхних этажей открывается вид на Верх-исетский пруд или «екатеринбургское море», как в шутку называют водоем жители ВИЗа. Как рассказал руководитель проекта Илья Мальцев, нестабильная ситуация в мире никак не повлияли на строительство объекта, так как все строительные материалы и оборудование были закуплены у поставщиков заранее. В первой секции дома уже готов демо-этаж, где можно посмотреть разные планировки жилых помещений: есть квартиры с панорамным окном и открытым балконом, с утепленной лоджией. Есть в комплексе и эксклюзивные предложения, как например квартиры с окном в ванной комнате. Квартиры сдаются с чистовой отделкой. В стенах выведены розетки для подключения бытовых приборов, в ванной комнате есть разводка труб для подключения сантехники и запорная арматура. В квартиру уже проведен оптоволоконный кабель для скоростного интернета. Предусмотрены и другие детали, которые позволяют новоселам сразу заехать и жить, не делая никакого мелкого ремонта. Во второй секции застройщик применил интересное решение, поставив витражные окна в межквартирном коридоре, которые открывают прекрасный вид на внутренний двор.

Будущий дом будет иметь подземный паркинг на 115 машиномест, достаточно широкими, чтобы удобно разместить даже большой автомобиль. В каждой секции также предусмотрены просторные помещения для хранения велосипедов, санок, бубликов для катания с горок и прочее. Отдельно будут располагаться помещения для хранения колясок и самокатов малышей. Кроме того, на минус первом этаже расположатся кладовые, где можно хранить крупногабаритные вещи. Из этой зоны специально убрали водопроводные коммуникации, чтобы не допустить протечек.

Особое внимание уделяется благоустройству внутреннего двора. Пока здесь только уложен дренажный слой, но уже угадывается зонирование территории. «Наш двор будет максимально насыщенным для всех возрастов. Здесь предусмотрены игровые зоны для малышей, для детей постарше будут качели и многофункциональный мост, для подростков – скейт-площадка. Перед входом устроим асфальтированную площадку, где дети будут рисовать мелом или играть в классики. В центре двора расположится спортивная площадка с тренажерами, левее – мини-огород для самых маленьких жильцов дома. Также будет закрытая веранда, где можно укрыться от дождя. Для дворовых праздников предусмотрена событийная площадка. Там зимой можно наряжать елку, а летом общаться в беседке», – рассказал Илья Мальцев.

Еще одна фишка жилого комплекса – открытая терраса на кровле второй секции. На крыше на уровне 9 этажа обустроят «зеленый островок», где можно будет заниматься йогой, загорать на шезлонгах, а по вечерам смотреть фильмы в летнем кинотеатре. При желании жильцы смогут забронировать эту площадку для семейных праздников. «Площадка устроена так, что тут еще нет большого ветра, как на высоте. Но уже открывается хороший вид на город. В общем, тихая и спокойная зона», – отметил директор проекта. Продумано и внешнее оформление жилого комплекса, который отсылает к виду уральских гор с медными прожилками, выполненными в виде декоративных элементов поверх основной плоскости фасада. В таком же стиле будут выполнены лифты. Отделка фасада начнется в скором времени.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Семен Саливанчук

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