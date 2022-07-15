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Пятница, 15 июля 2022, 15:37 мск

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Куйвашев назвал Нижний Тагил второй столицей области

Губернатор Евгений Куйвашев считает Нижний Тагил второй столицей региона. Об этом он заявил сегодня в своей речи у монумента металлургам и во время общения с молодыми сотрудниками НТМК. Утром в своем телеграм-канале Куйвашев сообщил, что именно в Нижнем Тагиле он в этом году намерен встретить важный для Урала праздник – День металлурга.

Во время разговора с молодежью Нижнего Тагила губернатор подчеркнул, что для него особенно важно, чтобы новому поколению промышленников и металлургов было комфортно жить и работать в родном городе.
«Именно для вас, для жителей Нижнего Тагила, Свердловская область вместе с крупнейшими предприятиями города – НТМК, Уралвагонзаводом, вместе с городской администрацией – вкладываем деньги в благоустройство, в строительство жилья, школ, детских садов, парков, в ремонт больниц и дорог. Я верю, что мы работаем не зря, что молодые люди все чаще будут выбирать Нижний Тагил, что они увидят здесь свое будущее и будущее своих детей. Мы будем делать все для этого», – сказал Евгений Куйвашев. Губернатор повторно сказал, что мост через Нижнетагильский пруд должен открыться к юбилею города, 12 августа. Он надеется, что подрядчик успеет все доделать.

В ближайшие годы на различные проекты в Нижнем Тагиле потратят почти 3,5 млрд рублей. Это капитальный ремонт транспортного узла на Привокзальной площади (366 млн), создание Единого многофункционального музейного центра (1,8 млрд рублей), строительство крытого катка с искусственным льдом по ул. Красноармейская (364 млн рублей), строительство культурно-образовательного центра в микрорайоне ГГМ (575 млн рублей), капитальный ремонт, оснащение оборудованием, медицинскими изделиями больниц города (125 млн рублей).

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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