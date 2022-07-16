Полиция изъяла алкоголь из двух баров в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полицейские провели рейды в центре города – искали нарушителей законодательства, так или иначе связанного с алкоголем. Силовики нашли бар на Воеводина, где продавали алкоголь без лицензии. Полицейские изъяли там 85 бутылок спиртного. Похожую точку нашли на 8 Марта – там изъяли 63 бутылки.

«По итогам мероприятия сотрудниками полиции составлено шесть протоколов за распитие алкоголя в общественных местах, также составлено 16 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения», – утончили в УМВД Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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