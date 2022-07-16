Православный миллиардер назвал условия прекрасного будущего России

Сегодня в Екатеринбурге православный миллиардер, совладелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев назвал условия, при которых, по его мнению, Россию ждёт прекрасное будущее. Заявления он сделал в ходе регионального форума Всемирного русского народного собора. Он подчеркнул, что стране нужно своё видение развития. «У каждого центра нашего многополярного мира есть свое видение будущего [России]. Мы знаем, какие планы есть у глобалисткого Запада. Мы воюем сейчас с этими планами на Украине. Свое видение есть и у Китая. Там коммунистическая партия и специальная программа «Китайская мечта», которая предполагает гигемонию Китая к середине ХХI века. Свое видение есть у мусульман. Нам необходимо свое видение развития. С Западом мы расстаемся не на год, а десятилетия. Поэтому нам нужна своя стратегия развития жизни в России. И святейший патриарх призывает сделать свой вклад в эти размышления о будущем России. Мы – люди старшего поколения – должны оставить молодежи этот план жизни на будущее», – приводит 66.ru слова Малофеева.

Он назвал Россию «авторитарным государством», а Украину охарактеризовал как демократическое, но находящееся во власти олигархов.

Говоря о развитии страны Малофеев сказал, что России необходимо избавиться от «ханаанского духа». «Мы должны вспомнить, что в нас осталось имперского. Плюс к семье – это два сословия, на которых стоит Россия и стояла любая империя испокон веков: духовенство и воинское сословие. А главным словом в империи является «долг». Это, когда я живу не для себя, а для других. Это главное в империи. Когда все мальчишки захотят стать солдатами или священниками – вот тогда мы станем империей. Вот чем мы должны заниматься с точки зрения государственной пропаганды», – отметил Малофеев.

Кроме возвращения сословной системы, он заявил, что для развития России надо ограничить доступ в интернет, вернуть плановую экономику и ввести пропаганду традиционных семейных ценностей.

Выступление слушали глава СвЖД Иван Колесников, советник губернатора Свердловской области Андрей Цветков, представители Минобороны и полиции, а также церковные иерархи.

Екатеринбург, Елена Сычева

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