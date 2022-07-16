Тысячи верующих пришли к Храму-на-крови в ночь памяти Романовых (ФОТО)

Тысячи верующих пришли сегодня к Храму-на-крови в Екатеринбурге, чтобы почтить память последнего русского императора Николая Романова и членов царской семьи, которые были расстреляны в доме Ипатьева в ночь на 17 июля 1918 года.

Среди топов, которые принимают участие в богослужении, – губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина.

Молебен проводит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и ещё девять иерархов РПЦ, включая митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия.

После богослужения верующие с иконами и хоругвями отправятся пешком на Ганину Яму, где были в шахту сброшены останки расстрелянных Романовых. Идти придётся больше 20 километров. В монастыре на Ганиной Яме утром по завершении крестного хода, который называют Царским, также состоится богослужение.

Екатеринбург, Елена Сычева

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