46 тысяч верующих прошли крестным ходом на Ганину Яму (ФОТО)

Сегодня утром завершился крестный ход на Ганину Яму – им прошли, по оценкам организаторов, 46 тысяч человек из разных стран. «Царские дни» прошли в этом году в 30 раз, и впервые за три года без коронавирусных ограничений.

Уже за полтора часа до вечерней литургии на площади перед Храмом-на-крови стали собираться тысячи людей. В числе паломников оказался и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Вместе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением верующие прошли 18 км до монастыря во имя Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, где захоронены останки Николая II и его семьи. Путь занял почти четыре часа. Многие падали, обессиленные, на траву, под деревья на территории монастыря. Многие другие вставали в очередь за полевой кашей – подкрепиться и набраться сил на остальные мероприятия дня.

«Крестный ход получился такой радостный и быстрый. Мы сейчас обратили внимание, что в прошлом году, когда мы шли, солнце уже взошло. Не было ни жары, ни дождя, ни духоты, и люди, которые шли, друг другу передавали внутреннюю радость – было очень хорошо, благодарно и не тяжело», – поделился эмоциями митрополит после утренней молитвы.

Отметим, что в Екатеринбург на Царские дни приехали Больше пяти тысяч паломников из других стран, в том числе Грузии и Казахстана. «Я встретил и общался с американцами, сербами, узбеками, с жителями Германии, Молдавии, Прибалтики. Это те, кого только я встречал, но я не сомневаюсь, что этот круг значительно шире», – рассказал митрополит.

Добавим, что по традиции «Царские Дни» поддерживает Фонд святой Екатерины.

Екатеринбург, Елена Сычева

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