Пара подростков на скутере врезалась в автобус (ФОТО)

15-летний мальчик и 14-летняя девочка пострадали в ДТП в поселке Цементный Невьянского района.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, авария произошла вчера на улице Ленина. В субботу, 16 июля, подросток купил на скопленные деньги скутер «STORM L», а на следующий день решил покататься на нем с подружкой. При выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу автобусу, ехавшему по главной дороге, и столкнулся с ним. Подростков доставили в больницу, причем 14-летняя девочка – в реанимации. Водительских прав категории «М» у подростка нет, так как ему еще не исполнилось 16 лет. В момент ДТП пострадавшие были без шлемов. Оба водителя в момент ДТП были трезвы. При обследовании места ДТП выяснилось, что на дороге не обеспечен треугольник видимости выезда с прилегающей территории.

Еще одно ДТП с участием подростка случилось вчера в поселке Дружинино Нижнесергинского района. 16-летний водитель мопеда «Венто-Риво 2» не обеспечил безопасный боковой интервал и столкнулся с встречным автомобилем «Форд Фокус». Пассажир мопеда с травмами доставлен в больницу Ревды. Выяснилось, что у водителя мопеда нет прав, а транспортное средство принадлежит его отцу. Подросток взял его без спроса. Отец привлечен к административной ответственности. «Госавтоинспекция призывает родителей регулярно проводить с детьми беседы о правилах безопасного поведения на дороге, контролировать досуг детей, не разрешать им управлять мопедами и скутерами без соответствующего на то права, ограничить доступ детей к ключам транспортных средств», – резюмируют в ГИБДД.

Невьянск, Елена Владимирова

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