В Екатеринбурге начался третий этап опрессовок

В Екатеринбурге с 18 по 22 июля пройдет очередной этап гидравлических испытаний трубопроводов на прочность. Опрессовки будут проводиться с 23:00 до 6:00 без отключения горячей воды, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Если во время опрессовок в квартирах нет горячей воды, жильцам необходимо обратиться в свою управляющую компанию, ТСЖ или РЭМП.

«Диагностика теплотрасс – мероприятие, необходимое для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону. По мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы», – сообщили в ЕТК.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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