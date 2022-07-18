Синоптики пообещали прохладу на Урале

На Урале несколько спадет жара, установившаяся в последнее время. «В течение ближайшей недели усиление зноя не предвидится, ожидается теплая погода с периодическим кратковременным дождем и грозой. Температура воздуха днем 23-28°, в конце недели 20-25°, ночью 11-16°», – сообщила главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко.

Она напомнила, что в выходные в регионе прошли дожди, особо сильные в северных и восточных районах Свердловской области. В Тугулыме, Туринской Слободе, Качканара, Карпинска, Бурмантово выпало 60-70% месячной нормы осадков.

В Екатеринбурге начало недели будет весьма теплым, но дождливым. Сегодня ожидается до 26 °C и кратковременный дождь, ночью скорее всего без осадков, днем снова возможен дождь, будет жарко, до 28 °C, к среде температура упадет на два градуса, не исключена гроза.

Екатеринбург, Марина Иванова

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