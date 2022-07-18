С началом жары жители Свердловской области чаще всего гуглили кондиционеры и озера

В Свердловской области десятый день стоит жара – 8 июля в регионе началось настоящее лето, прохладнее не становится даже после дождей и гроз. И практически все самые популярные запросы в сети связаны с погодой. По данным Google Trends, чаще всего уральцы искали кондиционеры, плавательные бассейны и интересовались озерами.

Кстати, самыми популярными озерами за 10 дней в поисковых запросах стали Песчаное, Тургояк и Балтым, а за весь последний месяц чаще всего гуглили Таватуй, Челябинские озера в целом, Песчаное, Калды и Тургояк (последние два находятся в Челябинской области).

Добавим, вероятно, уральцы устоявшуюся погоду считают не только жаркой, но и душной – слово «душно» за последние 10 дней чаще всего появлялось в поисковой строке у жителей Свердловской области. А вот «жару» чаще гуглили в Магадане, на Камчатке и в Орловской области.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»