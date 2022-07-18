Импортные лифты в здании правительства заменят отечественными

Импортные лифты Kone в здании правительства Свердловской области заменят отечественными, когда придет срок. Об этом «Новому Дню» рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. «Здание правительства Свердловской области, конечно, не многоквартирный жилой дом, хотя многие сотрудники живут там круглые сутки, работая, – отметил он, объясняя, что лифт будут менять не по программе Фонда капремонта региона. – Ответственность за обслуживание и замену несет управление делами. Но вообще проблем заменить лифты Kone не составит труда, [в здании правительства] шахты стандартные, под которые подходит любой лифт. Что касается программного обеспечения, то наши промпредприятия выпускают не хуже, и тут можно заменить».

Напомним, лифты в «белом доме» обновили три года назад, они должны прослужить еще больше 20 лет. В контракте на замену числились именно импортные Kone.

Екатеринбург, Елена Сычева

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