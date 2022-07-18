В пригороде Екатеринбурга в жестком ДТП пострадали два человека (ФОТО)

В Горном Щите рядом с торговым комплексом «Колхозный двор» сегодня утром случилась серьезная дорожная авария. Автомобиль «Лифан» на регулируемом перекрестке поворачивал налево к магазинам и столкнулся с «Мерседесом», который ехал прямо. После удара «Мерседес» загорелся.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе управления ГИБДД по Екатеринбургу, пострадали два человека, которые находились в салоне «Лифана». Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, пассажира – с открытым переломом обеих ног. Их увезли в больницу № 36. Водитель «Мерседеса» в аварии не пострадал. Причина ДТП устанавливается.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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