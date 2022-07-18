На Урале стало меньше стобалльников по ЕГЭ

В 2022 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Свердловской области сдали 17 тысяч 11-классников и около 1500 выпускников прошлых лет.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования Татьяна Умнова, 100 баллов набрали 110 школьников и 15 выпускников прошлых лет. В прошлом году среди выпускников было 130 стобалльников, но, по словам чиновницы, сравнивать эти цифры не совсем корректно, так как это разные дети, а кроме того, в этом году изменились экзаменационные задания – стало больше практических задач.

Среди самых популярных предметов у выпускников – русский язык, математика (профильная и базовая), информатика, история и биология. Интересно, что в прошлом году биология у школьников была заметно популярнее истории. В минобре связывают это с эпидемиологической ситуацией 2021 года.

Нарушителей правил на экзаменах стало меньше. В этом году в области с ЕГЭ удалили всего шесть человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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