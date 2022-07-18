В Свердловской области отключат телевидение и радио

В Свердловской области до 24 июля будут отключать телевидение и радио – РТРС предупреждает о профилактических работах, которые требуют отключения передающего оборудования. «Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями», – сообщается на сайте РТРС.

В Екатеринбурге перебои возможны сегодня до 15 часов на каналах РТРС-1, РТРС-2 и на радиостанциях «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ». 20 июля с 2 ночи до 10 утра будут идти работы на радио «Орфей». Также перебои в трансляции возможны в Артемовском, Асбесте, Каменске-Уральском, Первоуральске, Нижнем Тагиле и других городах, полное расписание можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, Марина Иванова

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