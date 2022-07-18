Куйвашев хочет сделать из промышленной Свердловской области аграрную

Свердловская область традиционно ассоциируется с промышленностью, но на этом стереотипе не стоит чрезмерно концентрироваться: у региона есть огромный потенциал для развития сельского хозяйства.Об этом заявил сегодня губернатор Евгений Куйвашев на заседании антикризисного штаба в Красноуфимском районе.

«У нашего сельского хозяйства есть большой потенциал. Нам надо перестать концентрироваться на том, что мы – промышленный регион. Мы вполне можем заниматься продовольственной безопасностью Урала и страны. У нас постоянно появляются новые классные агрофирмы», – рассказал губернатор.

Например, ферма в Сажино рассчитана на содержание 1800 голов фуражного стада с полным циклом выращивания молодняка. Стоимость инвестиционного проекта составила 1,7 млрд. рублей. Сейчас в селе планируется большое обновление инфраструктуры.

Как сообщили в департаменте информполитики, таких примеров скоро станет больше. Только в 2021 году в сельской местности было открыто 8 объектов молочного хозяйства на 3,8 тысяч голов скота, а там, куда приходит отечественный бизнес и инвестиции, начинаются большие изменения, растет качество жизни. Добавим, средняя заработная плата в сельскохозяйственных организациях региона в 2021 году составила 36 502 рубля в месяц (рост на 11%).

Только в 2022 году на поддержку сельхозтоваропроизводителей в области было выделено 4 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Кроме того, в этом году в области впервые заработала программа «Земля за 1 рубль» – у жителей региона появилась возможность взять в аренду за 1 рубль участки под ведение сельского хозяйства. По словам губернатора, программа может быть продолжена в следующем году.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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