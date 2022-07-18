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Понедельник, 18 июля 2022, 13:27 мск

Новости Екатеринбург

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На перекрестках Екатеринбурга литераторы прочитают вслух русскую классику

Библиотека имени Белинского отметит Всероссийский День чтения вслух необычными авторскими экскурсиями. У горожан появится возможность почитать редкие издания книг и старые советские газеты, а также поучаствовать в литературных прогулках по перекресткам, названным в честь великих русских писателей. Культурная акция пройдет в ближайшую субботу, 23 июля. Как рассказала на пресс-конференции замдиректора библиотеки Елена Гармс, в этот день с 11 до 15 часов для посетителей будут проводиться бесплатные экскурсии по «Белинке».

Гостям дадут почитать редкие книжные экземпляры, которые разрешается брать руками только в белых перчатках. Также в библиотеке можно будет прочитать вслух «Энциклопедию литературных персонажей», русскую классику в европейских переводах, а еще – советские газеты, рассказывающие, что происходило 23 июля каждое десятилетие – начиная с 1922 года. Кроме того, «Белинка» организует две уличные экскурсии в 12 и 15 часов. Гид Анастасия Каримова и поэт Сергей Ивкин проведут участников по улице Малышева (бывший Покровский проспект), которую пересекают улицы, названные в честь русских писателей – Гоголя, Пушкина, Белинского, Мамина-Сибиряка и Бажова. На каждом из этих перекрестков будут читать вслух отрывки произведений этих авторов. Все экскурсии библиотека Белинского проводит бесплатно. В акции также примут участие фонд «Золотое сечение», детская библиотека имени Крапивина, специальная библиотека для незрячих имени Мамина-Сибиряка. На этих площадках будут читать тексты уральских писателей, запланированы встречи с известными литераторами.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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