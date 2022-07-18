Мэр уральского города показал своих собак, одетых в «Гуччи» (ФОТО)

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев показал своих собак, одетых в шапочки от модного дома «Гуччи». Питомцы градоначальника, парочка чихуахуа Лола и Миша регулярно становятся героями его публикаций в соцсети.

Отметим, что лишь в начале июля этого года «Гуччи» представили коллекцию одежды и аксессуаров для питомцев. Цены на официальном сайте не указаны – их можно узнать по запросу, но, как пишет Elle, например, куртка для собаки обойдётся в 930 долларов, а комбинезон – в 250.

«Gucci Pet Collection наполняет повседневность волшебной аурой. Изделия, представленные в красочной палитре и вдохновленные стилем ретро, позволяют каждому животному подчеркнуть свою индивидуальность», – говорится в релизе модного дома.

Екатеринбург, Елена Сычева

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